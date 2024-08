Man (26) na verkeersruzie bewust aangereden en meterslang meegesleurd

Bij een uit de hand gelopen verkeersruzie op de A2 bij Vianen is zondag een man geschept. Hij werd meterslang meegevoerd op de motorkap. De politie zoekt getuigen.

Aan het begin van de middag kwamen twee auto's met elkaar in botsing op de snelweg bij de Utrechtse plaats, meldt de politie. De twee bestuurders stapten uit en kregen waarschijnlijk ruzie.

Daarop stapte een van de twee weer in de auto en reed volgens de politie opzettelijk in op de ander, een 26-jarige man uit Venray. Hij werd een eind meegevoerd op de motorkap van de auto, waarna hij op de grond viel. De auto met de andere bestuurder reed door.

Poging tot doodslag

Het slachtoffer kon volgens de politie snel worden geholpen door een ambulance die in de buurt was. Hoe het nu met de man gaat, weet een politiewoordvoerster niet. De andere persoon wordt nog gezocht.

Of het een man of een vrouw is en hoe oud deze verdachte is, weet de politie nog niet. De auto had een buitenlands kenteken. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie zoekt mensen die het voorval hebben gezien of camerabeelden hebben.

ANP