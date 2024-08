Man zit vast op hek 'met benen tussen scherpe pijlen en raakt gewond'

De brandweer heeft vrijdagavond een man van een hek gered in Groningen. De man zat om onbekende reden vast en kon niet meer van het hek komen.

De hulpdiensten werden rond 22.15 uur gealarmeerd. Volgens een correspondent ter plaatse zat de man met zijn benen vast tussen de scherpe spijlen. Een speciale brandweerwagen met steiger werd ingezet om de man te bevrijden.

Het duurde ongeveer een half uur voordat de man met beide benen weer op de grond stond. Hij raakte volgens de correspondent gewond en is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze geen onderzoek doen in deze zaak. Waarom de man over het hek wilde klimmen, is niet bekend.