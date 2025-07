Vrouw (18) op fatbike zwaargewond en meters weggeslingerd bij ongeluk in Best

Een 18-jarige vrouw op een fatbike is in de nacht van dinsdag op woensdag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Eindhovenseweg Zuid in Best. Ze werd geschept door een auto terwijl ze de weg overstak bij de kruising met de Dieze. De klap was zo hard dat het slachtoffer meters verderop belandde, haar fatbike werd nog verder teruggevonden. De 19-jarige bestuurder uit Eindhoven is aangehouden

Omstanders laten aan een correspondent weten dat het meisje door rood zou zijn gereden. Op dat moment was het druk op de weg, mede door de kermis die in het dorp plaatsvindt. Het ongeluk werd dan ook door veel mensen gezien. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder ten tijde van het ongeluk onder invloed was. Hij is opgepakt.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het meisje was niet aanspreekbaar en is met ernstig letsel naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een officier van dienst liet weten dat haar toestand zorgwekkend is. De woordvoerder van de politie kan geen update geven over hoe het nu met het slachtoffer gaat.

Onderzoek

De kruising werd door de hulpdiensten volledig afgezet en heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Er wordt onder andere gekeken naar de snelheid van de auto op het moment van de aanrijding.

Het is nog niet duidelijk of de automobilist zich aan die snelheidslimiet hield. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s en vraagt getuigen zich te melden.