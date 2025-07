Enschede verbiedt als eerste stad fatbikes in binnenstad

Wat de Tweede Kamer niet lukte, lukt in Enschede wel. Een motie om fatbikes te verbieden in de binnenstad van de Overijsselse stad is er doorheen en dat betekent dat er een verbod komt. Dinsdagavond is dat in de gemeenteraad besloten.

Hiermee heeft de stad de primeur van het land te pakken. Initiatiefnemer is de fractievoorzitter van de lokale VVD, Rachel Denneboom met steun van Volt, CDA en Burgerbelangen Enschede. Zij heeft zich daar de afgelopen tijd hard voor gemaakt. "Waarom ik het verbod wil? Ik vind ze onveilig en gevaarlijk. De bestuurders zijn vaak heel jong, de fietsen zijn vaak opgevoerd waardoor de snelheid te hoog is", legt ze uit aan Hart van Nederland.

Vermomd als fiets

Ze wilt dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangepast. "Daarin staat nu dat scooters verboden zijn in het centrum. Fatbikes zien wij als een scooter die vermomd is al een fiets."

Het verbod moet wel goed uitgewerkt worden, maar als dat gelukt is dan zijn per 1 januari fatbikes verboden in het centrum. "In het begin moesten we de scooters ook bekeuren, maar tegenwoordig zie ze je niet meer. Dus ik heb er vertrouwen in."

Haalbaarheid

Hoewel de motie is aangenomen, benadrukte wethouder Marc Teutelink dat een verbod juridisch niet zomaar mogelijk is. Hij steunde het plan toch door het te interpreteren als een onderzoek naar betere veiligheid.

Hoewel alle partijen graag iets willen doen aan de onveiligheid veroorzaakt door fatbikes, plaatsten ook onder meer PVV, GroenLinks en PvdA vraagtekens bij de juridische haalbaarheid. Robin Wessels van GroenLinks noemde de motie "laakbaar" en sprak van "stukken rood vlees voor de bühne in de arena". Zijn partij wil ook dat er een oplossing komt, "maar dit is niet de manier".

Hart van Nederland/ANP