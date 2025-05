Meisje op fatbike zwaargewond na ongeval in Den Haag: 'Met spoed naar ziekenhuis'

In Den Haag zijn twee mensen (zwaar)gewond geraakt bij een ongeval. Volgens een videocorrespondent ter plaatse zou een 12-jarig meisje op een fatbike in botsing zijn gekomen met een motorrijder. Een van de twee gewonden is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, het is onduidelijk om wie het gaat. De andere gewonde is op locatie gecontroleerd in de ambulance.

Het ongeval vond om 16.25 uur plaats op de Melis Stokelaan in Den Haag. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De politie doet onderzoek naar het ongeval en is op zoek naar getuigen, met eventueel camerabeelden.