Oudere vrouw gewond door botsing met fatbike in Rotterdam

Een oudere vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Kralingse Plaslaan in Rotterdam.

De vrouw reed op haar fiets langs het park, toen ze in botsing kwam met een jongen op een fatbike. Ze kwam hard ten val en liep een hevige hoofdwond op, meldt een correspondent. Het slachtoffer is ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Vervolgens is ze per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het fietspad was tijdelijk afgesloten vanwege het onderzoek naar het ongeval.