Jongen (17) op fatbike overleden na aanrijding in Oss

Een 17-jarige jongen uit Oss is om het leven gekomen door een verkeersongeluk in zijn woonplaats. Hij reed op een fatbike toen hij in botsing kwam met een auto.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur op de Joannes Zwijsenlaan. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het slachtoffer op de fatbike zat. De bestuurder van de auto en de bijrijder zijn meegenomen naar het politiebureau, volgens de vaste procedure bij dodelijke ongevallen. Ze zijn niet aangehouden.

Hart van Nederland/ANP