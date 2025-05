Man (33) overleden na ongeval in Hattem, bestuurder op de vlucht

Door een aanrijding op de Hessenweg in het Gelderse Hattem is in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Het slachtoffer werd rond 01.45 uur aangereden door een personenauto. De bestuurder van de auto ontvluchtte daarna de plaats van het ongeval, meldt de politie.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De politie verrichtte na de aanrijding buurtonderzoek. Op basis daarvan zijn twee mannen van 23 en 26 jaar oud aangehouden, vanwege het verlaten van de plek van het ongeval. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de aanrijding. De politie zegt nog op zoek te zijn naar een of meer andere verdachten.

Op de plaats van de aanrijding doen agenten onderzoek. De weg is afgesloten. De politie roept mensen met informatie of camerabeelden op zich te melden.

ANP