OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse toerist overleden tijdens snorkeltrip op Curaçao

Nederlandse toerist overleden tijdens snorkeltrip op Curaçao

Ongeluk

Vandaag, 10:17

Link gekopieerd

Een 48-jarige Nederlandse toerist is woensdag overleden tijdens een snorkeltrip bij Tugboat Beach op Curaçao. De man werd onwel in het water en verloor daardoor het bewustzijn. Hij werd door omstanders naar de kant gebracht en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Rond het middaguur kregen de hulpdiensten een melding binnen. Omstanders zagen de Nederlander in het water drijven en haalden hem zo snel mogelijk naar de kant. Daar werd direct begonnen met reanimatie. Hulpdiensten kwamen met spoed naar het strand, maar konden het leven van de man niet meer redden. Hij overleed ter plaatse.

In de problemen

Volgens het lokale nieuwsplatform Curaçao.nu kwam de toerist in de problemen nadat hij tijdens het snorkelen water had binnengekregen. Tugboat Beach is een populaire snorkel- en duiklocatie op Curaçao, bekend om het gezonken sleepbootwrak dat vlak voor de kust ligt.

Twee minderjarigen die samen met de man op het strand waren, zijn na het incident opgevangen door Slachtofferhulp. Wat hun relatie tot de overleden toerist is, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Persoon overleden bij incident in Klazienaveen
Persoon overleden bij incident in Klazienaveen
Scooterrijder zwaargewond na politieachtervolging in Groningen
Scooterrijder zwaargewond na politieachtervolging in Groningen
Scooterrijder (17) overleden na botsing met landbouwvoertuig in Nieuwerkerk
Scooterrijder (17) overleden na botsing met landbouwvoertuig in Nieuwerkerk
Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd slachtoffer
Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd slachtoffer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.