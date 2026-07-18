Nederlandse toerist overleden tijdens snorkeltrip op Curaçao

Een 48-jarige Nederlandse toerist is woensdag overleden tijdens een snorkeltrip bij Tugboat Beach op Curaçao. De man werd onwel in het water en verloor daardoor het bewustzijn. Hij werd door omstanders naar de kant gebracht en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Rond het middaguur kregen de hulpdiensten een melding binnen. Omstanders zagen de Nederlander in het water drijven en haalden hem zo snel mogelijk naar de kant. Daar werd direct begonnen met reanimatie. Hulpdiensten kwamen met spoed naar het strand, maar konden het leven van de man niet meer redden. Hij overleed ter plaatse.

In de problemen

Volgens het lokale nieuwsplatform Curaçao.nu kwam de toerist in de problemen nadat hij tijdens het snorkelen water had binnengekregen. Tugboat Beach is een populaire snorkel- en duiklocatie op Curaçao, bekend om het gezonken sleepbootwrak dat vlak voor de kust ligt.

Twee minderjarigen die samen met de man op het strand waren, zijn na het incident opgevangen door Slachtofferhulp. Wat hun relatie tot de overleden toerist is, is niet bekend.