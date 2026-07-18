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Scooterrijder zwaargewond na politieachtervolging in Groningen

Ongeluk

Vandaag, 07:45

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In de binnenstad van Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooterrijder zwaargewond geraakt. De man werd achtervolgd door de politie, omdat hij "mogelijk verdachte was van een strafbaar feit". Tijdens die achtervolging kwam hij ten val. De man, over wie verder geen details bekend zijn gemaakt, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 04.50 uur in de Jacobijnerstraat in Groningen. Een woordvoerder van de politie kon zaterdagochtend geen aanvullende informatie geven. Zo is niet duidelijk van welk strafbaar feit de man mogelijk werd verdacht en of die verdenking nog steeds van kracht is.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval. Dat is protocol als iemand zwaargewond raakt bij een incident waarbij de politie betrokken is.

Door ANP
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