Persoon overleden bij incident in Klazienaveen

Bij een incident in Klazienaveen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon overleden. Dat bevestigt de politie zaterdagochtend aan Hart van Nederland. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

In het Drentse dorp waren afgelopen nacht veel agenten aanwezig. Een huis en een deel van de straat werden afgezet. Ook werden mensen met een speciale deken warm gehouden. Volgens Meternieuws zou sprake zijn van een steekpartij, maar de politie spreekt dat nadrukkelijk tegen.

De politie bevestigt wel dat een reanimatie niet succesvol was. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht.