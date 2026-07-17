Scooterrijder overleden na botsing met landbouwvoertuig in Nieuwerkerk

Een scooterrijder is vrijdagavond om het leven gekomen bij een botsing met een landbouwvoertuig op de N59 bij Nieuwerkerk (Zeeland). De bestuurder van het landbouwvoertuig is aangehouden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur op de Rijksweg. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht helaas niet baten, meldt een correspondent ter plaatse.

N59 urenlang dicht

De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Ook spreken agenten met getuigen.

Vanwege het onderzoek is de N59 tussen Nieuwerkerk en de rotonde richting Bruinisse afgesloten. De politie verwacht dat de weg zeker tot het begin van de nacht dicht blijft.