OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd slachtoffer

Rechtszaak

Vandaag, 19:54

Link gekopieerd

De 15-jarige Jerryson, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten na een fatbikeroof, zette vlak daarvoor een geladen vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak tegen een medeverdachte.

Volgens de rechtbank riep Jerryson ook meerdere keren: "Ga van je kankerfatbike af!" Daarna ging hij er met de fatbike vandoor.

Op de herdenkingsmars voor de jongen kwamen veel mensen af, zoals je in de bovenstaande video ziet.

Medeverdachte vrij van fatbikeroof

De rechtbank oordeelt dat de medeverdachte niet wist dat Jerryson van plan was de fatbike te stelen. Ook is volgens de rechters niet bewezen dat hij een wezenlijke bijdrage leverde aan de beroving of zelf geweld gebruikte.

Wel is de jongen veroordeeld voor medeplichtigheid aan heling. Hij sprong achterop de gestolen fatbike, terwijl hij had gezien dat Jerryson die zojuist had gestolen. Naast de heling is de medeverdachte ook veroordeeld voor een aantal andere strafbare feiten, waaronder bedreiging en diefstal.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nabestaanden door agent doodgeschoten Jerryson (15) naar gerechtshof
Nabestaanden door agent doodgeschoten Jerryson (15) naar gerechtshof
Gouda eert Marian 'Dushi' Eisden (59) na plots overlijden met ereburgerschap
Gouda eert Marian 'Dushi' Eisden (59) na plots overlijden met ereburgerschap
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.