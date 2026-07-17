Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd slachtoffer

De 15-jarige Jerryson, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten na een fatbikeroof, zette vlak daarvoor een geladen vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak tegen een medeverdachte.

Volgens de rechtbank riep Jerryson ook meerdere keren: "Ga van je kankerfatbike af!" Daarna ging hij er met de fatbike vandoor.

Op de herdenkingsmars voor de jongen kwamen veel mensen af, zoals je in de bovenstaande video ziet.

Medeverdachte vrij van fatbikeroof

De rechtbank oordeelt dat de medeverdachte niet wist dat Jerryson van plan was de fatbike te stelen. Ook is volgens de rechters niet bewezen dat hij een wezenlijke bijdrage leverde aan de beroving of zelf geweld gebruikte.

Wel is de jongen veroordeeld voor medeplichtigheid aan heling. Hij sprong achterop de gestolen fatbike, terwijl hij had gezien dat Jerryson die zojuist had gestolen. Naast de heling is de medeverdachte ook veroordeeld voor een aantal andere strafbare feiten, waaronder bedreiging en diefstal.