Acht gewonden bij tramongeluk in Rotterdam

De vrijdagochtend begon onrustig op het Kruisplein in Rotterdam, waar twee trams op elkaar botsten. Acht mensen raakten lichtgewond, drie van hen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de achterste tram is aangehouden, meldt de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een tramhalte. De politie onderzoekt of de bestuurder mogelijk onder invloed was. “Dat is standaardprocedure bij dit soort ongevallen”, zegt een woordvoerder.

De schade aan beide trams is duidelijk zichtbaar. Volgens de politie lijkt het erop dat de achterste bestuurder te laat remde of te weinig afstand hield. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht.

Onderzoek

Vervoersmaatschappij RET laat weten flink geschrokken te zijn. “We leven mee met alle betrokkenen”, laat een woordvoerder weten. De RET is een intern onderzoek gestart en vangt de beide bestuurders op.

Ondanks de aanrijding blijft het Kruisplein bereikbaar met de tram. Wel zijn enkele tramlijnen tijdelijk omgeleid. De RET verwacht dat het tramverkeer later in de ochtend weer normaal zal verlopen.

ANP/Hart van Nederland