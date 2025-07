Fietser (19) overlijdt na botsing met auto in Eindhoven: tweede man gewond

Een 19-jarige fietser uit Baarn is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden nadat hij op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven werd geschept door een auto. Hij zou samen met een 22-jarige man uit Eindhoven op één fiets hebben gezeten toen ze de weg overstaken ter hoogte van de Gabriel Metsulaan. De 22-jarige man raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om twee studenten die op weg naar huis waren na een druk bezocht feestje bij een roeivereniging. Langs het kanaal liepen op dat moment veel feestgangers tegelijk terug richting het centrum. De sfeer sloeg na het ongeluk al snel om van uitgelaten naar stil verdriet. Omstanders troostten elkaar langs de afzetlinten.

Hulpdiensten rukten groots uit. De jongste van de twee werd nog gereanimeerd, en ook een traumahelikopter werd ingezet, maar hulp mocht niet meer baten. Op de plek van het ongeval is een tent geplaatst, en de politie startte direct een uitgebreid onderzoek.

Beeld: politie_oe_dekempen

Camerabeelden

De politie sluit niet uit dat de bestuurder van de zwarte auto te hard heeft gereden. “Het is een lange, rechte weg die uitnodigt tot snelheid”, aldus de officier van dienst. De fietser zou bovendien geen voorrang hebben gehad. Camerabeelden van een nabijgelegen autobedrijf worden nu geanalyseerd om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

De Kanaaldijk-Zuid bleef nog urenlang afgesloten voor verkeer vanwege het sporenonderzoek.