Bestuurder vliegt uit de bocht: drugs, drank én stapel cash gevonden in auto

Een automobilist die donderdagavond uit de bocht vloog en op zijn kop in de berm naast de N381 bij Beilen terechtkwam, had een flinke hoeveelheid drugs en contant geld in zijn auto liggen. Ook werden er andere spullen gevonden die volgens de politie kunnen wijzen op drugshandel. De man, die onder invloed was, raakte gewond bij het ongeluk.

De bestuurder moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek al snel dat hij niet alleen lichamelijk letsel had: in het wrak werd een opvallende hoeveelheid drugs aangetroffen, samen met een flinke stapel contant geld.

De man had alcohol gedronken, waarna een bloedtest is afgenomen. De uitslag daarvan moet duidelijk maken in hoeverre drank een rol speelde bij het ongeval. De politie heeft de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Drugshandel

Behalve drugs en geld troffen agenten ook andere spullen aan die mogelijk worden gebruikt bij drugshandel. Wat er precies is gevonden, is nog niet bekendgemaakt.

De politie onderzoekt nu niet alleen het ongeluk, maar ook of er sprake was van criminele activiteiten. Het is nog onduidelijk waar de bestuurder vandaan kwam en waar hij naartoe onderweg was.