Vrouw richt tijdens varen 'wapen' op passagiers andere boot in Amsterdam

Op de Nieuwe Meer in Amsterdam is donderdagavond een vrouw aangehouden nadat ze een vuurwapen trok en richtte op passagiers van een andere boot. Het bleek later om een speelgoedpistool te gaan. Ook haar man werd aangehouden omdat hij onder invloed de boot bestuurde.

Rond 17.15 uur ontstond er een conflict tussen opvarenden van twee boten. Een 58-jarige vrouw uit Amsterdam richtte toen een vuurwapen op de andere groep. Haar 60-jarige partner greep in, pakte het wapen af en borg het op. Daarna voer het stel snel weg.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Getuigen gaven een duidelijke omschrijving van de boot en de richting waarin die voer. De politie schakelde meerdere eenheden in, waaronder een helikopter, een boot van Waternet en agenten te water. Ook een hondengeleider met politiehond was aanwezig.

Het vermoedelijke vuurwapen werd op de boot gevonden en bleek na onderzoek nep. Beiden zijn overgebracht naar een cellencomplex.