'Stoeptegelverdachte' Elvis E. wordt in Frankrijk berecht: zaak kan nog jaren duren

Het strafrechtelijk onderzoek naar het Rotterdamse stoeptegeldrama van november vorig jaar wordt voortgezet in Frankrijk. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft het dossier overgedragen aan de Franse justitie, die verdachte Elvis E. al vervolgt voor meerdere soortgelijke incidenten. Dat meldt De Telegraaf.

De verdachte viel in de nacht van 4 op 5 november de slapende, destijds dakloze Benjamin aan met een stoeptegel in Rotterdam. Het slachtoffer werd pas in de vroege ochtend gevonden en raakte in coma. In het ziekenhuis moest hij vechten voor zijn leven.

Amy, de zus van Benjamin, begon kort na het incident met een crowdfundingsactie voor haar broer. Dit is te zien in de onderstaande reportage:

1:55 Zus mishandelde zwerver start crowdfundingsactie

Motief

Zijn zus Amy laat aan De Telegraaf weten dat het proces nu verdergaat in Frankrijk, maar dat dit haar er niet van weerhoudt om daar aanwezig te zijn: “Ik wil gewoon weten wat het verhaal hierachter is. Ook voor Benjamin is dit een vraag. Waarom doet iemand zoiets, en wat is daar nu de achtergrond van?”

Het motief van de verdachte is nog altijd niet bekend. “We hebben begrepen dat hij nog niets echt heeft verklaard. De vraag is of dit straks bij een rechtszaak wel duidelijk wordt. Ik ga in ieder geval wel die kant op als het zover is”, aldus Amy.

Nog jaren duren

Volgens het Franse parket in Évry, waar Elvis E. terecht zal staan, kan het nog jaren duren voordat de zaak inhoudelijk voor de rechter komt. “Het onderzoek is nu een paar maanden bezig en zal in totaal een jaar of twee in beslag nemen. Het is een ingewikkelde zaak met meerdere slachtoffers. Daarna duurt het nog ruim een jaar voordat hij voor de rechter komt.”

In Nederland verschijnen verdachten bij een pro-formazitting elke drie maanden voor de rechter. Dit is in Frankrijk slechts één keer in het jaar. Deze zittingen vinden daar plaats achter gesloten deuren.