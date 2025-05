Half jaar na stoeptegelaanval gaat Benjamin (38) stapje voor stapje vooruit

Meer dan 6 maanden nadat hij zwaar gewond is geraakt door een stoeptegel die op hem werd gegooid in de Rotterdamse Leuvehaven is de 38-jarige Benjamin nog steeds bezig met herstel. De man lag weken in coma, maar verblijft inmiddels in een zorginstelling en maakt stap voor stap vooruitgang.

De aanval, waarbij hij vol werd geraakt terwijl hij buiten voor het Maritiem Museum lag te slapen, leek hem in eerste instantie fataal te worden, is te zien in bovenstaande video. Artsen vreesden voor zijn leven. Nu heeft hij vooral nog last van littekens, hoofdpijn en vermoeidheid. Maar volgens zijn omgeving is ook de mentale impact nog zwaar.

Ik dacht echt dat hij niet meer wakker zou worden, of als hij zou ontwaken, dat ie dan een kasplantje zou zijn. Zus Benjamin

Zijn zus Amy herinnert zich het moment in het ziekenhuis nog scherp. "Toen ik daar binnenkwam, dacht ik: dit komt niet meer goed. Ik dacht echt dat hij niet meer wakker zou worden, of als hij zou ontwaken, dat ie dan een kasplantje zou zijn."

35.000 euro

Vlak na het incident werd een crowdfundingsactie gestart. Meer dan 35.000 euro werd ingezameld om de extra zorgkosten te kunnen betalen. Dat geld heeft volgens Amy een belangrijk verschil gemaakt in zijn herstelproces.

De dader werd kort na de aanval gearresteerd in Zuid-Frankrijk. Hij wordt daar ook verdacht van andere zware geweldsmisdrijven, waaronder dodelijk geweld met een betonblok.

Benjamin richt zich nu op wat er wél kan. Hij hoopt uiteindelijk weer als hovenier aan de slag te kunnen. Eerst wacht hem nog iets anders: binnenkort laat hij samen met zijn zus een nieuwe Feyenoord-tattoo bij hem zetten, als eerbetoon aan zijn favoriete club.