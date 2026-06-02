N386 bij Bunne bezaaid met mest door gekantelde vrachtwagen

Strontvervelende situatie bij Bunne. Een vrachtwagen met een trailer met mest kantelde dinsdagmiddag bij een rotonde op de N386. Hierdoor kwam de mest op het wegdek terecht en stroomde het richting de sloot. Volgens de correspondent ter plaatse hangt er een vervelende geur in de lucht.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag op de N386 bij de Bunnerveenseweg en de Burchtweg tussen Bunne en Peize. De chauffeur raakte niet gewond, maar het slachtoffer is wel gecontroleerd door de ambulancebroeders. De weg is nog dicht. Een berger zal het voertuig wegslepen en de weg schoonmaken.