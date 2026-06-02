Kans op blikseminslag, hagel en schade: zo laat geldt code geel bij jou

Extreem weer

Vandaag, 06:48

Wie dinsdagmiddag de deur uitgaat, doet er verstandig aan het weer goed in de gaten te houden. In vrijwel heel Nederland geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. Alleen Zeeland valt buiten de waarschuwing.

De zwaarste buien worden verwacht in het midden, oosten en noorden van het land. Daarbij is kans op onweer, blikseminslag, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De wind kan lokaal voor schade zorgen en er kan plaatselijk wateroverlast ontstaan door de grote hoeveelheid regen, meldt het KNMI.

Zo trekken de buien over het land

In de ochtend trekken al enkele lichtere buien over Nederland. Stevige buien ontstaan naar verwachting rond 13.00 uur boven het zuidwesten. Daarna trekken de buien geleidelijk richting het noordoosten en worden daarbij zwaarder.

Hoe laat geldt code geel?

  • Drenthe: van 16.00 uur tot 19.00 uur

  • Flevoland: van 15.00 uur tot 18.00 uur

  • Friesland: van 16.00 uur tot 19.00 uur

  • Gelderland: van 14.00 uur tot 17.00 uur

  • Groningen: van 17.00 uur tot 20.00 uur

  • IJsselmeergebied: van 15.00 uur tot 18.00 uur

  • Limburg: van 13.00 uur tot 16.00 uur

  • Noord-Brabant: van 13.00 uur tot 16.00 uur

  • Noord-Holland: van 14.00 uur tot 17.00 uur

  • Overijssel: van 16.00 uur tot 19.00 uur

  • Utrecht: van 14.00 uur tot 17.00 uur

  • Waddenzee: van 16.00 uur tot 19.00 uur

  • Waddeneilanden: van 16.00 uur tot 19.00 uur

  • Zuid-Holland: van 13.00 uur tot 16.00 uur

Bron: KNMI om 08.10 uur

In de eerste helft van de avond verlaten de onweersbuien het noordoosten van het land en neemt de kans op overlast geleidelijk af.

Waar is de kans op overlast het grootst?

Vooral in de noordoostelijke helft van Nederland kunnen de buien voor problemen zorgen. Daar zijn windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur mogelijk. Ook kan plaatselijk hagel vallen met stenen van 1 tot 2 centimeter doorsnee.

Daarnaast kan in korte tijd 20 tot 30 millimeter regen vallen. Daardoor is lokaal wateroverlast mogelijk. Bij de zwaarste buien kan ook blikseminslag voorkomen.

Meteorologen houden bovendien rekening met het ontstaan van een zogeheten shelfcloud. Dat is een indrukwekkende wolkenmuur die zich soms vormt aan de voorzijde van een zware onweersbui.

Door Redactie Hart van Nederland

