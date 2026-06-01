Stevige buien op komst, lokaal met onweer, hagel en harde windstoten

Heb je dinsdag iets in de buitenlucht gepland staan? Dan is het verstandig om de weerberichten goed in de gaten te houden. Vanuit het zuidwesten krijgen we in de loop van de middag te maken met buien die kunnen uitgroeien tot een buienlijn. Volgens meteoroloog Robert de Vries kunnen deze lokaal stevig uitpakken. De zwaarste buien worden verwacht in het midden, oosten en noorden van het land. Daarbij behoren onder meer onweer, hagel, windstoten en veel regen tot de mogelijkheden.

Toch zitten er ook wat haken en ogen aan deze verwachting. In de ochtend krijgen we namelijk al te maken met enkele lichtere buien. Deze kunnen de ontwikkeling van de buien later op de dag enigszins verstoren. De opwarming van de atmosfeer wordt daardoor als het ware afgeremd, terwijl warmte juist een belangrijk ingrediënt is voor de ontwikkeling van stevige buien.

Twee storingen

Daarnaast hebben we te maken met de passage van twee storingen. Bij deze storingen heb je verschillende luchtstromen die naar elkaar toe bewegen. Daardoor wordt de lucht gedwongen om op te stijgen. Op zulke plekken kunnen gemakkelijker buien ontstaan. Mocht het nog voldoende opwarmen, dan is dat een extra trigger voor zwaardere buien.

Op grote schaal zullen we dinsdagmiddag zeker met buien te maken krijgen, maar lang niet overal zal het even heftig uitpakken. Er zullen dus genoeg plaatsen zijn waar het allemaal meevalt. Toch is voor een groot deel van het land code geel afgegeven, met uitzondering van Zeeland. In de codegeelgebieden is er dus duidelijk potentie voor stevige buien. Bij de zwaarste exemplaren kunnen onweer, windstoten, hagel en veel regen in korte tijd voorkomen.

Shelfcloud

Doordat de buien geleidelijk een lijn gaan vormen, zou er later in de middag en avond, vooral richting het noordoosten, ook een shelfcloud kunnen ontstaan. Dit is een wolkenkraag die als een boog of horizontale muur aan de voorzijde van een flinke onweersbui kan hangen.

In een onweersbui bevindt zich ijskoude lucht die vanaf grote hoogte met hoge snelheid naar beneden stort. Vlak voor de bui bevindt zich juist warme en vochtige lucht. Zodra de koude lucht de grond bereikt, duwt deze de warme lucht met grote kracht omhoog. Hierdoor condenseert het vocht razendsnel en kan er zo'n wolkenkraag ontstaan: een shelfcloud is geboren.

Wanneer vallen de buien?

Rond 13.00 uur worden in het zuidwesten, ongeveer op de lijn Rotterdam-Tilburg, de eerste zwaardere buien verwacht. Vervolgens trekken deze geleidelijk naar het noordoosten. De voorste begrenzing van het buiengebied wordt rond 15.00 uur verwacht op een lijn van de Waddeneilanden naar de Achterhoek. Rond 17.00 uur krijgen ook delen van Groningen met de buien te maken.