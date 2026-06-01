Zomer start vriendelijk, maar het weer slaat snel om

De meteorologische zomer begint maandag met vriendelijk weer. Hoewel er geregeld wolkenvelden overtrekken, laat ook de zon zich op veel plaatsen zien. Vooral in het westen en zuiden van het land breekt de zon in de middag geregeld door. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen lokaal kan een enkele bui vallen. De temperatuur loopt op naar 22 tot 25 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Daarmee wordt het voor veel mensen een aangename zomerdag.

Na maandag slaat het weer om. De Vries vertelt je daar in bovenstaande video meer over.