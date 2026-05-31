Schade in Twente door noodweer: dak geraakt door bliksem, boom valt op pand

Natuur

Vandaag, 20:19

De zware regen- en onweersbuien die zondagavond over het oosten van het land trokken hebben op meerdere plekken schade veroorzaakt. In Almelo sloeg rond 18.00 uur de bliksem in bij een woning aan de Dotterbloemstraat. In Hengelo bezweek een grote boom tijdens het noodweer en kwam tegen een pand terecht.

In Almelo werd een schoorsteen van een woning getroffen door de bliksem. Volgens een correspondent ter plaatse waren de bewoners thuis en zagen ze direct de stroom uitvallen. Door de inslag kwam ook een deel van de buurt zonder elektriciteit te zitten.

De brandweer verwijderde losse delen van het dak en resten van de beschadigde schoorsteen om verdere risico's te voorkomen. Netbeheerder Cogas kwam ter plaatse om de stroomvoorziening waar mogelijk te herstellen. De schade is nog niet volledig in kaart gebracht, maar op de plek van de schoorsteen zit volgens hulpdiensten een groot gat in het dak. Niemand raakte verder gewond.

Boom valt tegen pand

Ook in Hengelo moest de brandweer uitrukken. Aan de Lansinkweg viel een grote boom tegen een gebouw. Daarnaast hing een zware afgebroken tak gevaarlijk tegen de gevel.

Brandweerlieden verwijderden de loshangende tak uit voorzorg. De omgevallen boom ligt nog tegen het pand en zal op een later moment gecontroleerd worden weggehaald. Of het gebouw schade heeft opgelopen aan het dak of last heeft van lekkages, wordt nog onderzocht.

Na 21.00 uur trekken de buien via het oosten het land uit. De komende nacht blijft het vrijwel overal droog.

Door Redactie Hart van Nederland

