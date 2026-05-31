Hevige hoosbui zet tunnel in Enschede onder water, tunnel afgesloten

De Prinsessetunnel in Enschede is zondagavond afgesloten voor al het verkeer nadat de tunnel onder water was komen te staan. Door de grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel, was een veilige doorgang niet meer mogelijk. Ook in andere delen van Overijssel en Gelderland kwam het met bakken uit de lucht.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen. Uit voorzorg werd de tunnel afgesloten met linten. Automobilisten, fietsers en andere weggebruikers kunnen er voorlopig niet door en moeten een andere route kiezen.

Code geel

De wateroverlast ontstond tijdens stevige onweersbuien die zondagavond over delen van Overijssel trokken. Het KNMI had daarvoor code geel afgegeven en waarschuwde voor zware regenbuien, hagelstenen tot ongeveer twee centimeter en plaatselijke wateroverlast.

In de tunnel kon het regenwater niet snel genoeg wegstromen, waardoor het water zich ophoopte. Dat leidde uiteindelijk tot de afsluiting van de tunnel.

Hoe lang de tunnel dicht blijft, is nog niet bekend. De hevige buien trekken in de loop van de avond Duitsland in.