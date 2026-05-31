Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hevige hoosbui zet tunnel in Enschede onder water, tunnel afgesloten

Extreem weer

Vandaag, 19:15

Link gekopieerd

De Prinsessetunnel in Enschede is zondagavond afgesloten voor al het verkeer nadat de tunnel onder water was komen te staan. Door de grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel, was een veilige doorgang niet meer mogelijk. Ook in andere delen van Overijssel en Gelderland kwam het met bakken uit de lucht.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen. Uit voorzorg werd de tunnel afgesloten met linten. Automobilisten, fietsers en andere weggebruikers kunnen er voorlopig niet door en moeten een andere route kiezen.

Code geel

De wateroverlast ontstond tijdens stevige onweersbuien die zondagavond over delen van Overijssel trokken. Het KNMI had daarvoor code geel afgegeven en waarschuwde voor zware regenbuien, hagelstenen tot ongeveer twee centimeter en plaatselijke wateroverlast.

In de tunnel kon het regenwater niet snel genoeg wegstromen, waardoor het water zich ophoopte. Dat leidde uiteindelijk tot de afsluiting van de tunnel.

Hoe lang de tunnel dicht blijft, is nog niet bekend. De hevige buien trekken in de loop van de avond Duitsland in.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.