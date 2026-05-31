KNMI waarschuwt voor stevige buien in het oosten: kans op hagel en veel regen

Extreem weer

Vandaag, 16:51

In Gelderland en Overijssel geldt zondagmiddag code geel vanwege stevige onweersbuien. Dat meldt het KNMI zondagmiddag. Bij de buien kan plaatselijk veel regen vallen en ook hagel behoort tot de mogelijkheden.

Volgens het weerinstituut kunnen hagelstenen een doorsnee van ongeveer 2 centimeter bereiken. Daarnaast kan in korte tijd rond de 30 millimeter regen vallen, waardoor straten tijdelijk onder water kunnen komen te staan.

Slecht zicht door hoosbuien

Het KNMI waarschuwt dat verkeer en mensen die buiten actief zijn last kunnen krijgen van de weersomstandigheden. Vooral tijdens een zware bui kunnen wegen glad worden en kan het zicht snel verslechteren.

De weerswaarschuwing ging om 16.00 uur in en geldt naar verwachting tot 18.00 uur. Het gaat volgens het KNMI om plaatselijke, maar stevige onweersbuien.

Door Redactie Hart van Nederland

