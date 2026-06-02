Burgemeester geschokt na dodelijk steekincident in Heerhugowaard

Crime

Vandaag, 13:52

Er is dinsdag nog veel onduidelijk over het steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard dat maandagavond plaatsvond. Daarbij vielen een dode en twee gewonden. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Er is nog niemand aangehouden.

Rond 19.35 uur maandagavond kreeg de politie een melding van een steekpartij. De omgeving werd direct afgezet voor een grote politieactie. Agenten omsingelden het gebouw en hielden het onder schot. Ook werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. Daarnaast was er een traumahelikopter aanwezig.

Burgemeester geschokt

Burgemeester Maarten Poorter (48) van de gemeente Dijk en Waard, waar Heerhugowaard onder valt, zegt geschokt te zijn door het incident. "Heerhugowaard is opgeschrikt door een ernstig geweldsincident bij een bedrijfspand, waarbij één persoon is overleden en twee anderen gewond zijn geraakt. We weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar het is schokkend en heftig dat we dit in Heerhugowaard meemaken", zegt Poorter.

De burgemeester laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar het slachtoffer, de nabestaanden, de gewonden en alle betrokkenen en getuigen. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

