Dode en twee gewonden na steekpartij bij bedrijf in Heerhugowaard

Bij een bedrijf in Heerhugowaard zijn maandagavond drie mensen neergestoken, meldt de politie. Eén van hen is overleden. De andere twee zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond rond 19.35 uur plaats aan de Coulombstraat in de Noord-Hollandse plaats. Het gebouw werd omsingeld en bewaakt door agenten. Ook specialistische eenheden, zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI), politiehonden en een helikopter, kwamen ter plaatse.

De omgeving van het pand is nog altijd ruim afgezet voor onderzoek en om hulpverleners de ruimte te geven. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.