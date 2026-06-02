Man (21) gewond na steekincident in woning, politie onderzoekt ruzie

Een 21-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Nijhoffstraat in Zwijndrecht. Dat meldt de politie. Mogelijk was een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding.

Het slachtoffer werd in de woonkamer aangetroffen en moest worden gereanimeerd, meldt een correspondent ter plaatse. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een Mobiel Medisch Team werd opgeroepen. De man is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk ruzie in relationele sfeer

Volgens de politie is mogelijk een ruzie in de relationele sfeer aan het steekincident voorafgegaan. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Het is ook nog niet bekend of de gewonde man zelf in de woning woonde.

De politie heeft nog niemand aangehouden. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor onderzoek.