Rijkswaterstaat waarschuwt voor zware avondspits door hevige buien

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits extra alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files door de slechte weersomstandigheden. Het KNMI heeft voor dinsdag code geel afgegeven voor vrijwel het hele land.

Dinsdagmiddag trekken stevige onweersbuien over het land, met kans op hagel en windstoten. Dat kan volgens Rijkswaterstaat gevolgen hebben voor de avondspits. In korte tijd kan veel regen vallen, wat kan leiden tot wateroverlast en gevaarlijke rijomstandigheden. "Houd rekening met gladde wegen en files die flink kunnen oplopen", waarschuwt de wegbeheerder.

Buien over het hele land

De neerslag trekt van zuidwest naar noordoost over het land. Naarmate de buien verder noordwaarts trekken, worden ze volgens het KNMI mogelijk ook zwaarder. De overlast duurt naar verwachting in het zuidwesten tot het einde van de middag en in de noordelijke provincies tot ongeveer 20.00 uur.

Werkzaamheden

Na de spits zijn op meerdere plekken in Nederland ook snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.

Zo is de A73 afgesloten tussen Maasbracht en Nijmegen en tussen Horst en Vierlingsbeek. De afsluiting geldt van 21.00 uur tot 05.00 uur. Ook op de A59 is er hinder. Het traject tussen knooppunt Zonzeel en 's-Hertogenbosch en tussen Made en knooppunt Hooipolder is in dezelfde periode afgesloten.

Op de A29 is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Bergen op Zoom en Rotterdam, op het traject tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Deze afsluiting begint om 22.00 uur en duurt tot 05.00 uur.

Daarnaast is de A7 richting Groningen afgesloten tussen de Duitse grens en Scheemda. De werkzaamheden beginnen later op de avond, om 23.00 uur, en duren eveneens tot 05.00 uur.