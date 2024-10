Motorrijder overleden bij zwaar ongeval op A50 bij Zwolle richting Groningen

Een dodelijk ongeval op de A50 bij knooppunt Hattemerbroek heeft zaterdagmiddag het leven gekost aan een motorrijder. Het incident gebeurde rond 15.30 uur op de verbindingsweg naar de A28 richting Groningen, zo meldt de politie.

De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, en het is onduidelijk of er meerdere voertuigen betrokken waren. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumahelikopter werd vrij snel geannuleerd. Hulpdiensten zijn aanwezig op de plek van het ongeluk.

Vanwege het ongeluk is de verbindingsweg afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg later in de avond weer zal worden vrijgegeven. Verkeer wordt omgeleid via afrit Wezep, waar automobilisten kunnen keren.

ANP