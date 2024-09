Motorrijder scheurt met 183 km/u over 80-kilometerweg en raakt rijbewijs kwijt

Een motorrijder heeft het zaterdagavond wel erg bont gemaakt. De 24-jarige man reed met een snelheid van 183 kilometer per uur op een weg waar slechts 80 kilometer per uur is toegestaan. Zijn rijbewijs is direct ingenomen, meldt de politie zondag op X.

De motorrijder werd betrapt op de N625 bij Maren-Kessel. Op deze weg buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Met 183 kilometer per uur reed de man ruim twee keer zo hard als toegestaan, wat hem zijn rijbewijs kostte. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt.