Wegpiraat zonder rijbewijs opnieuw betrapt, dit keer onder invloed van harddrugs

De politie Oost-Brabant heeft zaterdagavond op de A2 bij Den Bosch een man van de weg gehaald wegens rijden onder invloed van harddrugs. Het bleek te gaan om een automobilist die een week eerder zijn rijbewijs moest inleveren na "halsbrekende toeren" op de A59 bij Rosmalen.

De politie schrijft op X dat de 50-jarige man op 24 augustus zijn rijbewijs kwijtraakte nadat hij tijdens een flinke regenbui zeker 159 kilometer per uur had gereden waar 100 was toegestaan. Ook haalde hij rechts in en beging hij andere verkeersovertredingen.

Naast het inleveren van zijn rijbewijs, werd de man ook verplicht naar een EMG-cursus gestuurd, een traject waarin overtreders verplicht moeten leren over de gevolgen en risico's van gevaarlijk rijgedrag.

Onder invloed van harddrugs

De officier van justitie besloot vorige week het rijbewijs van de man acht maanden in te houden. In dat besluit was meegewogen dat de automobilist al vaker de fout in is gegaan. Toch werd hij dus zaterdagavond op de A2 opnieuw achter het stuur aangetroffen, deze keer onder invloed van harddrugs. De man is aangehouden.

ANP