Motorrijder overleden door botsing met stadsbus in Amsterdam

In Amsterdam-Zeeburg is donderdag een motorrijder om het leven gekomen. Hij kwam aan het einde van de middag op de Veelaan in aanrijding met een stadsbus.

Het slachtoffer overleed ter plaatse, meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie is bij het onderzoek op zoek naar getuigen. Het verkeer op de Cruquiusweg is gestremd.

ANP