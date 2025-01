Moskee bidt met vrienden en familie overleden Ahmed (58): 'Leven intens mee'

Vrijdagmiddag namen familie en vrienden afscheid van de 58-jarige Ahmed in de moskee. Na een lange zoektocht van elf dagen werd de dementerende man donderdag gevonden. In de moskee El Fath in Amersfoort wordt hij tijdens het dodengebed herdacht.

Ahmends lichaam werd uiteindelijk gevonden door een voorbijganger in het Amersfoortse bosgebied Klein Zwitserland. De 58-jarige Ahmed leed aan dementie en slikte daarnaast medicatie voor psychoses en diabetes. Hij verdween op maandag 23 december nadat hij thuis was afgezet van dagbesteding.

Oprechte dank

De moskee El Fath liet eerder in een statement aan Hart van Nederland weten: "Wij leven intens mee met de familie en vrienden van Ahmed Oulad Sedik en wensen hen kracht en geduld in deze moeilijke tijd. Ook willen wij onze oprechte dank uitspreken aan iedereen die heeft meegeholpen bij de zoektocht en heeft meegeleefd met de familie."

De woordvoerder van de familie, de heer Zoubeir, laat aan Hart van Nederland weten dat de familie wenst in alle rust het verlies te kunnen verwerken. Daarbij sluit de moskee El Fath zich bij aan: "Dit is een tijd van rouw en bezinning voor de familie, vrienden en onze gehele gemeenschap."