Meisje (1) Helmond klom waarschijnlijk zelf op vensterbank en viel daarna uit raam

De politie gaat er "voorlopig vanuit" dat de val van een kindje uit een raam in Helmond woensdag een "noodlottig ongeval" was. Het kind van anderhalf jaar oud raakte zwaargewond bij de val.

Het incident gebeurde woensdagavond aan de Markt in het centrum van de Brabantse stad. "Het anderhalf jaar oude meisje wist in een kamer vermoedelijk op de vensterbank te klimmen en viel vervolgens uit het raam", zo stelt de politie. De val was vanaf de derde verdieping van het pand.

Hulpdiensten rukten woensdag rond 19.30 uur massaal uit naar de woning. Het kindje werd meteen behandeld en met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Woensdag meldde de politie dat ze bij een familielid verbleef. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om de oma van het meisje.

Val uit raam in Rotterdam

In Rotterdam en omgeving raakten de laatste tijd ook veel jonge kinderen gewond door een val uit een raam. Vorige week donderdag raakte een meisje van drie jaar gewond door een val uit een raam op de Franselaan in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven.

Een week ervoor viel een kindje van een jaar uit een raam van een woning in Rotterdam-West. Eind juli raakten jongen kinderen in Rotterdam en Vlaardingen gewond. In alle gevallen is sprake van een ongeval, zei de politie vorige week.

ANP