Meer ongelukken op spoorwegovergangen: Nick maakte het mee in september

Het aantal ongelukken op spooroverwegen door risicovol gedrag is flink gestegen. Mensen negeren steeds vaker het rode licht, glippen onder spoorbomen door of zigzaggen om de spoorbomen heen, met soms dodelijke gevolgen. Machinisten zoals Tim voelen de gevolgen van deze bijna-aanrijdingen diep. ProRail lanceert nu een campagne om mensen te waarschuwen: wacht bij rood, voor ieders veiligheid.

Machinist Tim heeft meerdere bijna-aanrijdingen meegemaakt, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Hij is bang dat het ooit echt een keer misgaat. "Elke keer is het toch wel schrikken, en dan gaat het net goed. Het heeft echt wel impact." Tim vertelt dat hij ook wel eens een dienst eerder heeft afgesloten. "Omdat het te veel met me deed."

Incidentenbestrijder Nick, die opruimt na ongelukken, heeft al eens een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt. Op 14 september moest hij in Almelo aan het werk toen een man onder een trein kwam. De man ging na een feestje over een gesloten spoorwegovergang. Om zijn werk te kunnen doen, is het belangrijk dat er een "knop omgaat in je hoofd", vertelt hij. "Als je het persoonlijk gaat maken, ga je alles in je emmertje stoppen en dan zal je emmertje wel snel overlopen, denk ik."