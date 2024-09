BIZAR: Bus rijdt zigzaggend over gesloten spoorwegovergang in Haren

In het Groningse Haren is een lijnbus gefilmd terwijl deze op gevaarlijke wijze een gesloten spoorwegovergang overstak. Terwijl andere voertuigen keurig wachtten voor de slagbomen, besloot de buschauffeur zigzaggend over de overgang te rijden.

Wanneer het incident precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Vervoersmaatschappij Qbuzz is op de hoogte van de beelden en zegt flink geschrokken te zijn. Het bedrijf is meteen een onderzoek gestart om uit te zoeken waarom de chauffeur deze bizarre actie uitvoerde.