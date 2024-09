Machinist Lars (25) overlijdt op onbewaakte spoorwegovergang: 'Zijn dood moet niet voor niets zijn'

Het was de grote droom van Lars: machinist worden. Een fatale botsing tussen de goederentrein van Lars en een vrachtwagen maakte een abrupt einde aan zijn droom. Het ongeval vond plaats op een onbewaakte spoorwegovergang. Zijn familie komt in actie. "Wij willen de dood van Lars niet voor niets laten zijn", vertelt de familie in bovenstaande video.

Het ging om een spoorwegovergang voor enkel goedertreinen. Een spoor dat amper gebruikt wordt, maar wel meerdere onbewaakte overgangen telt. De familie gaat daarom de strijd aan tegen de gevaarlijke, onbewaakte spoorovergangen in Nederland en is een petitie gestart.

Lars werkte voor de vervoerder DB Cargo. De impact van het ongeluk is groot op het bedrijf en zijn collega's. "Machinisten zijn zich bewust van de gevaren. Wij vragen al vele jaren aandacht voor dit soort overgangen en de onveilige situaties", legt Jelle Rebbers van DB Cargo uit aan Hart van Nederland.

Machinistenvakbond VVMC herkent de ellende die onbewaakte spoorovergangen kunnen veroorzaken. "Vanuit het ministerie wordt er aan gewerkt maar dat gaat niet snel genoeg. Er blijven ongevallen voorkomen met dodelijke afloop. We weten ook dat het lang kan duren eer men met alle betrokken partijen overleg heeft gehad."

"Er wordt al een hoop aangepakt, maar zolang ze er zijn, loop je risico. Ongeacht waar ze zich bevinden, iedere onbewaakte overweg is een risico", vertelt Simon Gerlink van de VVMC aan Hart van Nederland. "Deze moet bewaakt, beveiligd of opgeheven worden. Zo maak je het risico zo klein mogelijk. Hier moeten alle betrokken partijen over meedenken."