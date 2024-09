ProRail woest op buschauffeur die over gesloten spoorwegovergang rijdt: 'Roekeloos'

ProRail is woest na het zien van een video waarop een lijnbus in het Groningse Haren op gevaarlijke wijze een gesloten spoorwegovergang oversteekt. "Het is roekeloos, afschuwelijk en levensgevaarlijk", zegt Raymond de Jong van ProRail tegen RTV Noord.

Volgens de regionale omroep gebeurde het incident vrijdagmiddag rond 16.50 uur. Het is niet duidelijk of er op dat moment passagiers in de bus zaten.

Veiligheidsmaatregel

"De bewuste spoorwegovergang is vrijdagmiddag zes minuten gesloten geweest. Even verderop stond een defecte NS-trein, die tussen Groningen en Zwolle reed. Omdat die trein vlakbij de overgang stond, bleven de spoorbomen naar beneden. Er was dus geen storing: dit is een veiligheidsmaatregel", legt De Jong uit.

Volgens hem kan er in theorie wel een trein van de andere kant komen. "Dat is gelukkig niet gebeurd." Na zes minuten ging de spoorwegovergang weer open. "Waarschijnlijk is zes minuten wachten voor sommige mensen toch te lang, en gaan ze zigzaggend de overgang over."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Levensgevaarlijk

De Jong waarschuwt dat dit levensgevaarlijk gedrag is en benadrukt dat er regelmatig dodelijke ongevallen gebeuren doordat mensen geen geduld hebben. Hij adviseert daarom om altijd te wachten als de lichten knipperen, zelfs als er geen trein lijkt aan te komen.

Vervoersmaatschappij Qbuzz is op de hoogte van de beelden en zegt flink geschrokken te zijn. Het bedrijf is meteen een onderzoek gestart om uit te zoeken waarom de chauffeur deze bizarre actie ondernam.