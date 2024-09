Dodelijke aanrijding bij spoorwegovergang in Groningen

In Groningen is afgelopen nacht een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein. Het tragische incident vond plaats rond 01.00 uur bij de spoorwegovergang aan de Zuiderweg. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de persoon helaas niet meer redden.

De politie onderzoekt de omstandigheden rondom het ongeval. Zij hebben via sociale media laten weten dat het onderzoek nog gaande is en meer informatie op een later moment beschikbaar zal zijn.