Man wordt onwel en veroorzaakt chaos op parkeerplaats in Rhoon

Een oudere man is zondagmiddag onwel geworden terwijl hij in zijn auto zat, die op het parkeerterrein bij de Intratuin in Rhoon stond. Doordat hij onwel werd, is hij vol gas naar voren gereden, wat een reeks aan botsingen veroorzaakte.

De auto van de man schoot door de bosjes, ramde een andere auto en duwde daarmee nog een auto door de bosjes. Deze laatste auto werd daardoor gelanceerd en kwam bovenop een andere auto terecht. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De bestuurder die onwel werd is nagekeken en zijn vrouw, die naast hem in de auto zat, is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De chaos op het parkeerterrein zou groot zijn geweest. Veel mensen die aan het winkelen waren bij de Intratuin zagen het ongeluk gebeuren.

Personeel en BHV'ers van de winkel hebben de omgeving afgezet. Vier bergers zijn ter plaatse gekomen om de auto's weg te slepen.