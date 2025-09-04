Terug

Verongelukte Maddison (15) herdacht met indrukwekkende stille tocht

Ongeluk

Gisteren, 22:57

In Geleen is donderdagavond een speciale herdenking gehouden voor de 15-jarige Maddison, die afgelopen weekend om het leven kwam bij een ernstig verkeersongeval. Familie, vrienden en bekenden verzamelden zich om haar te eren tijdens een stille tocht.

Het ongeval kostte naast Maddison ook het leven van een 19-jarige man uit Buchten en een 24-jarige man uit Sittard. De stille tocht begon om 20.00 uur in de Professor van Krevelenstraat, op de plek waar het tragische ongeluk plaatsvond. De drie slachtoffers zaten afgelopen zondag op een motor en een scooter en kwamen met elkaar in botsing. Het is nog niet duidelijk wat er aan het ongeluk voorafging.

De beste vriendin van het meisje liep voorop in de stoet met een paard. Maddison was een groot liefhebber van paarden en bracht veel tijd door op de manege in Geleen.

'Raakt ons diep'

In een eerdere verklaring liet burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen weten dat hij "met groot verdriet" had kennisgenomen van het ongeval. "Dit drama raakt ons diep. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de families en vrienden die plotseling hun geliefden moeten missen. Voor hen is het verdriet en de ontstane leegte onmetelijk groot. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en zware tijd."

