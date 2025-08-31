Verongelukten Geleen zijn 15-jarig meisje, man (19) en man (24)

De slachtoffers van het dodelijk ongeluk zondag in Geleen zijn een 15-jarig meisje uit Sittard, een 19-jarige man uit Buchten en een 24-jarige man uit Sittard. Ze zaten op een motor en een scooter, die op de Professor van Krevelenstraat met elkaar in botsing kwamen.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Volgens regionale zender L1 gaan er in de buurt geruchten rond dat er sprake zou zijn van een straatrace. Een politiewoordvoerder laat weten dat dit scenario wordt meegenomen in het onderzoek.

In een verklaring zegt burgemeester Hans Verheijen van de gemeente Sittard-Geleen dat hij met groot verdriet heeft kennisgenomen van het ongeval. 'Dit drama raakt ons diep. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de families en vrienden die plotseling hun geliefden moeten missen. Voor hen is het verdriet en de ontstane leegte onmetelijk groot. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en zware tijd.'

In een eerdere versie van dit bericht stond - op basis van nieuwdienst ANP - dat de slachtoffers 15, 22 en 24 jaar oud waren. Dat blijkt niet te kloppen. Volgens de politie gaat het om een 15-jarig meisje uit Sittard, een 19-jarige man uit Buchten en een 24-jarige man uit Sittard.

