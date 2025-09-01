Bloemenzee en knuffels bij plek van fataal ongeval Geleen

Op de plek van het fatale ongeval in Geleen, waarbij zondag drie jonge mensen omkwamen, zijn inmiddels talloze bloemen, knuffels en ballonnen neergelegd. Vrienden, buurtbewoners en bekenden kwamen maandag samen om de slachtoffers te herdenken en hun verdriet met elkaar te delen. De sfeer was emotioneel, mensen omhelsden elkaar en staken kaarsjes aan.

Bij de botsing tussen een motor en een scooter op de Professor van Krevelenstraat verloren een 15-jarig meisje uit Sittard, een 19-jarige man uit Buchten en een 24-jarige man uit Sittard het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. De politie bekijkt onder meer geruchten over een mogelijke straatrace.

Impact

De bloemenzee en de vele aanwezigen laten zien hoe groot de impact van het ongeval is. Burgemeester Hans Verheijen sprak eerder al zijn medeleven uit: "Dit drama raakt ons diep. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de families en vrienden die plotseling hun geliefden moeten missen. Voor hen is het verdriet en de ontstane leegte onmetelijk groot. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en zware tijd."