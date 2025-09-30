Terug

Dode en gewonde door ongeval met vier vrachtwagens op A73 in Limburg

Ongeluk

Vandaag, 10:42

Door een ongeval met vier vrachtwagens op de A73 bij het Limburgse Belfeld is dinsdagochtend iemand overleden. Ook viel er een gewonde. Een woordvoerder van de politie meldt dat een van de betrokkenen bekneld is geraakt. Of het gaat om de overleden of gewonde persoon, kon zij niet zeggen.

De A73 is in noordelijke richting dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Ook is een rijstrook van diezelfde snelweg in zuidelijke richting afgesloten. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat de snelweg naar verwachting tot 17.00 uur dichtblijft.

Belfeld ligt in de gemeente Venlo.

ANP

