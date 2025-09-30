Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter na aanval bij Jemen

De bemanning van het Nederlandse vrachtschip Minervagracht is door een reddingshelikopter van boord gehaald na een aanval in de Golf van Aden, bij Jemen. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, werd maandag getroffen door een explosie. Daarbij raakten twee bemanningsleden gewond. Eén van hen is er ernstig aan toe en wordt behandeld in het Oost-Afrikaanse Djibouti, meldt EU-missie Aspides.

De Minervagracht behoort tot de Amsterdamse rederij Spliethoff. Volgens het bedrijf zaten er geen Nederlanders op het schip. Aan boord waren Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen. Dinsdagochtend bevestigde Spliethoff dat alle 19 bemanningsleden veilig zijn geëvacueerd.

Flinke schade aan schip

De aanval heeft flinke schade veroorzaakt. Volgens de rederij en Aspides staat het schip nog altijd in brand en is het stuurloos achtergelaten op zee. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk.

De Golf van Aden en de Rode Zee worden al langere tijd gezien als risicogebied voor de internationale scheepvaart. Schepen worden er regelmatig belaagd door Jemenitische rebellen en eerder ook door Somalische piraten.

Wie verantwoordelijk is voor de aanval op het Nederlandse vrachtschip is nog niet bekend. Onderzoek naar de achtergrond van de aanslag loopt nog.

