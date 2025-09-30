Felle brand legt loods Beneden-Leeuwen grotendeels in de as

In het Gelderse Beneden-Leeuwen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een felle brand een loods aan de Nijverheidsweg zwaar getroffen. Het vuur brak rond 22.30 uur uit en zette het hele pand in korte tijd in lichterlaaie. Rond 03.00 uur had de brandweer de vlammen onder controle.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er tijdens de brand niemand gewond raakte. In het gebouw was op dat moment nog één persoon aanwezig, maar die kon op tijd en veilig het pand verlaten.

Zonnepanelen spatten uiteen

Op het dak van de voormalige timmerfabriek lagen zonnepanelen. Door de hitte kwamen resten daarvan in de omgeving terecht. Volgens de veiligheidsregio zijn die veilig op te ruimen: met een handschoen kunnen de stukken worden opgepakt en bij het restafval gegooid.

Ondanks de enorme vlammenzee wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Brandweerlieden bleven nog tot in de vroege ochtend bezig met nablussen.

Uit eerste metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen tijdens de brand. De loods zelf is grotendeels verwoest.