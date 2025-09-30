Brand verwoest flatwoning in Den Haag: meerdere bewoners via balkon gered

Een woning op de eerste verdieping aan het Vredeoord in Den Haag is maandagavond volledig uitgebrand. De brand ontstond rond 21.50 uur en sloeg razendsnel naar buiten, zowel aan de voor- als achterzijde. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een fatbike-accu. De brandweer heeft met een hoogwerker meerdere mensen van het balkon gehaald. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het bereiken van de woning bleek lastig voor de hulpdiensten. Door renovatiewerkzaamheden waren verschillende straten afgesloten met hekken, die door de hulpdiensten moesten worden opengebroken. Ook lagen er rijplaten over de brandkranen, wat het bluswerk flink vertraagde.

Een hoogwerker kon pas worden ingezet nadat een auto die de doorgang blokkeerde, was verplaatst. De brandweer sloeg daarvoor een ruit in en zette de wagen handmatig aan de kant.

Meerdere bewoners werden met behulp van een hoogwerker van hun balkon gehaald. Naast de drie bewoners hebben zes mensen rook ingeademd, zij zijn ter plaatse behandeld door medewerkers van de ambulance.

Brand vermoedelijk ontstaan door fatbike-accu

Volgens een correspondent ter plaatse heeft de bewoner van het getroffen appartement verteld dat zijn fatbike-accu tijdens het opladen plotseling in brand vloog. De politie onderzoekt de zaak verder en heeft de woning aangemerkt als plaats delict.

De woningen in de twee naastgelegen portieken zijn in de loop van de avond weer vrijgegeven. Voor de bewoners van het portiek waar de brand woedde, bleek de situatie te onveilig om terug te keren naar hun woningen. Zij werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen moskee.