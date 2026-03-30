Leerling van rijinstructeur Batu valt flauw op snelweg, video gaat viraal

Als rijschoolhouder maakt Batu Vurgun veel mee, maar dat een leerlinge flauwvalt achter het stuur terwijl ze op de snelweg rijden, had hij nog nooit meegemaakt. Tot vorige week vrijdag. Zijn 21-jarige leerlinge was aan het invoegen op de N2 richting Eindhoven Airport, toen ze plots buiten bewustzijn raakte.

Batu hield het hoofd koel en wist de auto vanaf de bijrijdersstoel veilig langs de weg te zetten. Het filmpje van het incident gaat viraal op TikTok. Op de beelden is te zien dat Batu geen seconde twijfelt als hij zijn leerlinge weg ziet zakken. Hij grijpt het stuur en navigeert naar de vluchtstrook die gelukkig binnen bereik was.

De beelden zijn te zien op de video bovenaan het artikel.